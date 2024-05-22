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В работе находится ремейк фильма «Небеса могут подождать» с Гленом Пауэллом

В работе находится ремейк фильма «Небеса могут подождать» с Гленом Пауэллом
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По информации издания The Hollywood Reporter, ремейк фильма 1987 года «Небеса могут подождать» находится на ранней стадии производства в Paramount Pictures совместно с Гленом Пауэллом.

Основанный на одноимённой пьесе Гарри Сигалла оригинальный фильм 1978 года «Небеса могут подождать» с Уорреном Битти в главной роли был номинирован на девять премий «Оскар».

«Небеса могут подождать» рассказывают о персонаже Битти в роли квотербека НФЛ, который преждевременно умирает и возвращается на Землю в теле недавно убитого миллионера. Битти снял фильм вместе с Баком Генри и написал сценарий в соавторстве с Элейн Мэй.

Каким конкретно будет ремейк, ещё неизвестно. Ключевую роль может сыграть Пауэлл, известный по фильму «Кто угодно, кроме тебя» и «Топ Ган: Мэверик».

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