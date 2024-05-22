Игровая индустрия в России отстаёт от мировой на 10-15 лет — эксперт

Недавно генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский принял участие в форуме «МедиаСиб-2024». В ходе своего выступления Гореславский оценил состояние отечественной игровой индустрии. По его мнению, сфера видеоигр в России отстаёт от мировой на 10-15 лет.

Он заявил, что оборот от видеоигр в мире составляет миллиарды долларов, а устанавливают их сотни миллионов человек ежедневно. Тем временем в России представлены продукты, которые скачивают только 100-150 тысяч пользователей.

Года через 4-5 мы сможем прийти к тому, чтобы граждане России играли в российские игры, и, более того, не просто варились в собственном соку, а могли продавать на рынке Африки, Латинской Америки и Азии.

В качестве примера успешного отечественного продукта Алексей Гореславский привёл Atomic Heart, которая вышла без поддержки ИРИ. Руководитель отметил, что игра несколько месяцев была номер один в Германии, Америке и других странах.