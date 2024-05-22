Игрок набрал 13 000 MMR и попал в топ-10 рейтинга в Dota 2 благодаря абузу системы

Игрок под ником Sherlock вошёл в список лучших игроков в Dota 2, используя уязвимости системы рейтинга с жетонами двойной ставки.

Раньше баланс рейтинга достигался тем, что выигравшая команда получала столько же очков MMR, сколько теряли проигравшие. После того как появилась возможность двойной ставки (перед матчем можно выбрать, получишь/потеряешь ты обычное число поинтов или в два раза больше), ситуация изменилась.

Список лидеров по количеству очков MMR в Европе Фото: Valve

Теперь игроки массово абузят систему, нажимая кнопку поиска матча одновременно. Попадаясь в одном матче против друг друга, одни выбирают двойную ставку и побеждают, а вторые поддаются им за обычный MMR. В следующем матче они меняются местами — в итоге за победу каждый получает больше, чем за поражение, увеличивая свой рейтинг.

Самым «успешным» в абузе стал игрок под ником Sherlock, который уже увеличил себе рейтинг до 13 000 MMR и таким образом выбрался в топ-10 лучших игроков Европы. При этом общее число абузеров, увеличивающих себе рейтинг ради перепродажи аккаунта, оценивают в десятки и даже сотни человек.