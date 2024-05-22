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Крис Хемсворт и Марк Руффало сыграют в триллере Crime 101 Барта Лейтона

Крис Хемсворт и Марк Руффало сыграют в триллере Crime 101 Барта Лейтона
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Журналисты издания Deadline сообщили, что Крис Хемсворт и Марк Руффало сыграют главные роли в триллере Crime 101. Отмечается, что изначально вместо Руффало должен был играть Педро Паскаль («Мандалорец», «Одни из нас»), однако по какой-то причине он покинул проект.

Режиссёром и сценаристом картины выступил Барт Лейтон — постановщик «Самозванца» и «Американских животных». Производством ленты занимается кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer.

Crime 101 выступит экранизаций одноимённой книги. Произведение рассказывает о серии похищения драгоценностей, которые происходят по всему Тихоокеанскому побережью. Полиция связывает ограбления с колумбийскими картелями, однако детектив Лу Лубесника выходит на одного из подозреваемых — вора, жаждущего сорвать последний куш.

Сроки и дата премьеры фильма пока не раскрываются.

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