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Авторы Call of Duty показали тизер Black Ops 6

Авторы Call of Duty показали тизер Black Ops 6
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Разработчики Call of Duty из Activision показали первый тизер новой части серии — она получит подзаголовок Black Ops 6 или Black Ops Gulf War. В ролике группа молодых людей забирается на гору Рашмор, оставляет послание на скульптурных портретах четырёх президентов США и покидает пределы достопримечательности.

Ко всему прочему, авторы открыли тизер-сайт шутера.

Видео доступно на YouTube-канале TheGamingRevolution. Права на видео принадлежат Activision.

Ожидается, что следующая часть в культовой серии шутеров получит подзаголовок Gulf War. Действия шутера развернутся на Ближнем Востоке в 1990–1991 годах — во время войны в Персидском заливе между Ираком и многонациональными силами во главе с США.

Анонс Call of Duty Black Ops Gulf War должен официально состояться на летней презентации игр Xbox. Презентация начнётся 9 июля в 20:00 мск.

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