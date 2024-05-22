Авторы Call of Duty показали тизер Black Ops 6

Разработчики Call of Duty из Activision показали первый тизер новой части серии — она получит подзаголовок Black Ops 6 или Black Ops Gulf War. В ролике группа молодых людей забирается на гору Рашмор, оставляет послание на скульптурных портретах четырёх президентов США и покидает пределы достопримечательности.

Ко всему прочему, авторы открыли тизер-сайт шутера.

Видео доступно на YouTube-канале TheGamingRevolution. Права на видео принадлежат Activision.

Ожидается, что следующая часть в культовой серии шутеров получит подзаголовок Gulf War. Действия шутера развернутся на Ближнем Востоке в 1990–1991 годах — во время войны в Персидском заливе между Ираком и многонациональными силами во главе с США.

Анонс Call of Duty Black Ops Gulf War должен официально состояться на летней презентации игр Xbox. Презентация начнётся 9 июля в 20:00 мск.