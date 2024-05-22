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Для сериала по культовой Star Wars: Kotor нашли потенциальных авторов

Для сериала по культовой Star Wars: Kotor нашли потенциальных авторов
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Инсайдер MyTimeToShineHello сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что Lucasfilm нашла потенциальных шоураннеров для сериала по культовой Star Wars: Knights of the Old Republic. По словам информатора, компания сейчас ведёт с ними переговоры, однако их имена не уточняются.

Впервые об экранизации Star Wars: Knights of the Old Republic заговорили в 2019 году. С тех пор новых подробностей и другой информации о проекте не появлялось.

Действия игры разворачиваются за 4000 лет до событий, показанных в фильмах Джорджа Лукаса. Поддерживаемая орденом джедаев Республика прошла через множество конфликтов, в которых противостояла различным враждебным силам, в том числе древним ситхам, воинственными мандалорцам и империи работорговцев.

Сроки выхода и другие детали сериала пока не раскрываются.

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