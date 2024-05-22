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Новый режим и скины — в Battlefield 2042 скоро стартует событие «Грядущий удар»

Новый режим и скины — в Battlefield 2042 скоро стартует событие «Грядущий удар»
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Разработчики шутера Battlefield 2042 анонсировали новое событие в игре под названием «Грядущий удар» (Future Strike). Его главной фишкой станет добавление одноимённого режима, в котором геймерам необходимо захватить объект или уничтожить команду соперника.

Ивент будет проходить с 28 мая по 11 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

«Грядущий удар» — аналог режима Search and Destroy из Call of Duty. Матчи в нём проходят в формате «4 на 4» или «8 на 8» в зависимости от карты. Для победы команде нужно первой выиграть шесть раундов. Причём каждый из них длится по 90 секунд, а отряды ограничены только одним конкретным специалистом в группе.

Также событие привнесёт в шутер множество новых скинов для оружия и техники. Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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