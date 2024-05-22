Netflix показал Лиама Хемсворта в роли Геральта из «Ведьмака»

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали первый официальный кадр с Лиамом Хемсвортом в роли Геральта из Ривии. Звезда «Голодных игр» заменил на данном посту Генри Кавилла, поэтому воплотит образ персонажа в четвёртом и пятом сезоне сериала «Ведьмак».

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

До этого увидеть Хемсворта в роли Белого Волка можно было только на слитых со съёмочной площадки фотографиях. Напомним, пятый сезон шоу, который станет для «Ведьмака» финальным, команда начнёт снимать параллельно с четвёртым.

У четвёртого сезона «Ведьмака» пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, его не стоит ждать раньше 2025 года. Шоу доступно для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.

Ко всему прочему, недавно исполнительница роли Цири — Фрейя Аллан — попросила зрителей дать актёру шанс: по её мнению, тот очень старается соответствовать образу своего персонажа даже в столь непростой ситуации.

Лиам Хемсворт в роли Геральта