Новую версию Genshin Impact 4.7 с Клориндой покажут на стриме 24 мая

Студия HoYoverse объявила о проведении традиционной трансляции перед релизом большого обновления в Genshin Impact. Версию 4.7 покажут уже послезавтра.

Официальный стрим обновления 4.7 начнётся в пятницу, 24 мая, в 15:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Twitch и YouTube с русскими субтитрами.

Фото: HoYoverse

Разработчики обещают раскрыть детали о новой главе сюжета, персонажах и других нововведениях, а также подготовить сюрпризы и подарки для игроков.

В версии 4.7 должны появиться играбельные версии сразу трёх персонажей — Клоринды, Сиджвин и Сетоса, анонсированных ранее. Также игроки ожидают продолжения сюжетной линии с Дайнслейфом и увеличения лимитов на различные материалы, о чём разработчики уже рассказали в блоге.