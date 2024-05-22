Стартовали съёмки пилотной серии криминального сериала «Инкассаторы»

Телеканал ТНТ и кинокомпания «Старвилль» объявили о старте съёмок пилотной серии сериала «Инкассаторы». Режиссёром и продюсером проекта выступает Руслан Данилевич («Юность»), авторами сценария – Евгений Шилкин и Павел Белый («Всё сложно»).

Сюжет грядущего шоу расскажет о Вите и Серёге – напарниках-инкассаторах, которые давно занимаются перевозкой денег, но у них всегда что-то идёт не так. В очередной раз, когда на машину нападают грабители, главным героям удаётся отбиться. Инкассаторы случайно узнают, что это ограбление было организовано их шефом, и, чтобы ему отомстить, решаются на отчаянный ход: ограбить самих себя.

Главные роли в проекте исполнят Вячеслав Чепурченко («Легенда №17») и Кирилл Мелехов («Кентавр»). В шоу также сыграют Марат Башаров («Мастер и Маргарита»), Агата Муцениеце («Живой»), Яна Гурьянова («Чужая сестра») и другие актёры.