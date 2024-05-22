В новом спецвыпуске «Южного парка» Эрик Картман похудеет от препарата «Оземпик»

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала трейлер нового спецвыпуска «Южного парка», который получил подзаголовок «Конец ожирения» (South Park: The End of Obesity). Его премьера состоится уже 24 мая в стриминговом сервисе Paramount+.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Выпуск расскажет об Эрике Картмане, который после посещения врача начинает принимать препараты для похудения: «Оземпик» и «Мунджаро». После этого главные герои также решают взяться за улучшение американской системы здравоохранения, однако оказывается, что у препаратов есть жёсткие побочные эффекты.

За последние несколько лет уже успело выйти несколько специальных выпусков «Южного парка». К примеру, предыдущие эпизоды были посвящены пандемии COVID-19, платформе OnlyFans, стриминговым войнам и так далее.

Кадры нового спецвыпуска

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures