Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В новом спецвыпуске «Южного парка» Эрик Картман похудеет от препарата «Оземпик»

В новом спецвыпуске «Южного парка» Эрик Картман похудеет от препарата «Оземпик»
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала трейлер нового спецвыпуска «Южного парка», который получил подзаголовок «Конец ожирения» (South Park: The End of Obesity). Его премьера состоится уже 24 мая в стриминговом сервисе Paramount+.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Выпуск расскажет об Эрике Картмане, который после посещения врача начинает принимать препараты для похудения: «Оземпик» и «Мунджаро». После этого главные герои также решают взяться за улучшение американской системы здравоохранения, однако оказывается, что у препаратов есть жёсткие побочные эффекты.

За последние несколько лет уже успело выйти несколько специальных выпусков «Южного парка». К примеру, предыдущие эпизоды были посвящены пандемии COVID-19, платформе OnlyFans, стриминговым войнам и так далее.

Кадры нового спецвыпуска

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Материалы по теме
Новая версия нейросети GPT работает быстрее, получила ПК-приложение и научилась петь
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android