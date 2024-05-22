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Опубликован эпичный постер второго сезона сериала «Дом дракона» — премьера 16 июня

Опубликован эпичный постер второго сезона сериала «Дом дракона» — премьера 16 июня
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Кинокомпания HBO опубликовала стильный постер сериала «Дом дракона». Изображение иллюстрирует противостояние Алисенты Хайтауэр и Рейниры Таргариен.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

Во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. HBO тем временем уже готовится к производству третьего сезона, выход которого состоится не раньше 2025 года.

Премьера продолжения сериала состоится 16 июня (ранним утром 17-го числа в России).

Постер

Фото: HBO

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