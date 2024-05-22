Увеличение лимита смолы, материалов и друзей — раскрыты новые улучшения в Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact опубликовали новый блог серии «Беседы с разработчиками», в котором раскрыли некоторые нововведения в версии 4.7.

Так, лимит смолы для убийства боссов и фарма подземелий будет увеличен со 160 до 200. Также в инвентаре можно будет держать в 10 раз больше материалов для развития (руды для ковки, книжек опыта и сырья улучшения артефактов) — лимит поднимут с 9999 до 99 999.

Помимо этого, максимальное число ингредиентов для готовки увеличат до 9999, а список друзей будет расширен до 100. В обновлении 4.7 также улучшат конфигурацию артефактов — теперь система автоматически будет предлагать те характеристики, которые лучше всего подходят персонажу.

Релиз версии 4.7 в Genshin Impact намечен на 5 июня, а все подробности обновления раскроют уже послезавтра во время прямой трансляции.