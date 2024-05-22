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«Он просто выкинул свою карьеру»: NS высказался о форме s1mple в CS 2

«Он просто выкинул свою карьеру»: NS высказался о форме Симпла
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Популярный стример и бывший киберспортсмен Ярослав NS Кузнецов раскритиковал снайпера Александра s1mple Костылева, который почти не выступает на про-сцене с осени прошлого года.

Трижды лучший игрок года и обладатель награды «Лучший игрок в истории CS:GO» сегодня провёл 17-часовой стрим, в ходе которого оскорблял тиммейтов и вызвал на шоу-матч в «Доте» трэш-стримера LenaGol0vach.

Симпл — уникальный человек. Мне реально сложно вспомнить чувака, который где-то за два года из лучшего игрока с большим отрывом, с лучшими показателями на каждом турнире стал челом, который пиарится за счёт вызова «1 на 1» Головача.

По мнению Кузнецова, экс-снайпер NAVI за пару сезонов испортил себе профессиональную карьеру.

Он просто выкинул свою карьеру. Это уникальный случай — с таким запасом нереальным, с таким талантом, так всё потерять буквально за один-два года — это надо иметь какие-то особенные навыки.

Симпл приостановил карьеру осенью 2023 года, поскольку был недоволен состоянием Counter-Strike 2. После чего снайпер провёл только один матч, находясь в аренде в арабской Falcons — тогда коллектив проиграл польской команде из топ-50 мирового рейтинга.

В начале года s1mple обещал возобновить карьеру в апреле, но до сих пор остаётся без команды. Вместо этого он запустил платные курсы по игре.

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