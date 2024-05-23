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«Дэдпул 3» установил рекорд по предпродажам билетов среди фильмов для взрослых

По информации издания Deadline, «Дэдпул 3» установил рекорд по предпродажам билетов среди фильмов с рейтингом R (18+). В крупнейшей сети AMC за сутки приобрели примерно 200 тыс. билетов.

Благодаря предпродажам, триквел «Дэдпула» сумел собрать $ 8 млн. Это больше, чем заработали на предпродажах «Стражи Галактики 3» ($ 6 млн), «Бэтмен» Мэтта Ривза ($ 6,5 млн) и «Джон Уик 4» ($ 1,4 млн).

«Дэдпул 3» считается одним из немногих фильмов, который сможет заработать много денег этим летом и вернуть массовую аудиторию в кинотеатры.

Деталей сюжета третьей части «Дэдпула 3» нет. Она расскажет о новых приключениях Дэдпула, к роли которого вернётся Райан Рейнольдс, и Росомахи — его вновь сыграет Хью Джекман. Наёмнику предстоит стать героем и спасти киновселенную Marvel.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» выйдет в прокат 26 июля. При этом каноничность фильма «Логан» никто не отменял. Режиссёром выступил Шон Леви, уже давно работающий с Райаном Рейнольдсом.