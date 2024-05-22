Бенедикт Камбербэтч рассказал, создал ли Доктор Стрэндж портал в ленте «Дэдпул и Росомаха»

22 апреля Marvel выпустила дебютный трейлер «Дэдпула и Росомахи» — третьей части приключений болтливого супергероя вместе с Росомахой Хью Джекмана. В одной из финальных сцен оба супергероя прыгают в некий портал, который отправит их в другие места и, возможно, измерения.

Создать подобный портал в киновселенной Marvel может в том числе Доктор Стрэндж, роль которого исполняет Бенедикт Камбербэтч. Спустя месяц актёр подтвердил, что заклинание очень похоже на то, что его герой использует в прошлых фильмах франшизы, однако это не значит, что портал создал именно Стивен Стрэндж.

Да, я видел, что в фильме будет некий портал. Я не знаю… Может быть, его создал мой помощник или кто-то, кого я отправил стирать моё грязное бельё.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля в кинотеатрах по всему миру. К главной роли вернётся Райан Рейнольдс, а Росомаху вновь сыграет Хью Джекман. Это будет уже 34-й фильм в киновселенной Marvel, однако для понимания его сюжета не нужно будет знать события предыдущих картин.