Шоу о Вижне выйдет в 2026 году — им занимается шоураннер «Звёздного пути: Пикар»

Журналисты издания Variety сообщили, что сериал о Вижне из Marvel выйдет в 2026 году. Производством проекта занимается шоураннер «Звёздного пути: Пикар» и автор телеадаптации «12 обезьян».

К роли харизматичного андроида вернётся актёр Пол Беттани. Он играл персонажа с 2015 года, появившись в трёх фильмах и одном шоу. Ко всему прочему, он подарил свой голос искусственному интеллекту «Д.Ж.А.Р.В.И.С.» в трилогии фильмов о Железном человеке.

Подробности сюжета и остальной каст пока не раскрываются. Также неизвестно, будет ли будущее шоу связано с предыдущим сериалом про судьбу персонажа — «Ванда/Вижн». Больше подробностей появится ближе к началу съёмочного процесса.

Точная дата выхода проекта неизвестна.