OG вышла на Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн

Европейский состав OG по Dota 2 сыграет на Riyadh Masters 2024 — глобальном турнире в рамках Кубка мира по киберспорту в Саудовской Аравии.

В ходе групповой стадии DreamLeague S23 выяснилось, что коллектив OG обеспечил себе место в топ-8 мирового рейтинга EPT и получит прямой инвайт в Эр-Рияд.

Фото: Liquipedia

За последнюю путёвку будут вести борьбу Aurora, HEROIC, Shopify Rebellion, Azure Ray и NAVI. Если ни одна из этих команд не сможет пройти в топ-3 на Дримлиге, инвайт получит Team Spirit, пропускающая турнир.

Кубок мира по киберспорту (Esports World Cup 2024) пройдёт в июле и августе в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Общий призовой фонд составит рекордные $ 60 млн, на Riyadh Masters по Dota 2 разыграют $ 5 млн.