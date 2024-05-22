Вышли персональные постеры c героями фильма «Майор Гром: Игра»

В честь скорой премьеры фильма «Майор Гром: Игра» онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал персональные постеры с героями картины. На них изображены: Игорь Гром, Сергей Разумовский, Мария Архипова, Отто Шрайбер и другие.

События фильма «Майор Гром: Игра» развернутся через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Противостоять герою будет новый суперзлодей по прозвищу Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

Режиссёром ленты выступил Олег Трофим, снявший первый фильм и «Гром: Трудное детство». К главной роли вернулся Тихон Жизневский.

Премьера фильма «Майор Гром: Игра» в кинотеатрах России состоится уже 23 мая.

Персональные постеры

Фото: «КИНОПОИСК»

Фото: «КИНОПОИСК»

Фото: «КИНОПОИСК»

Фото: «КИНОПОИСК»

Фото: «КИНОПОИСК»

Фото: «КИНОПОИСК»

Фото: «КИНОПОИСК»

Фото: «КИНОПОИСК»

Фото: «КИНОПОИСК»