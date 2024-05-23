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Второй акт ивента «Павшая корона» добавили в Dota 2

Разработчики Dota 2 выпустили большое обновление для игры, которое содержит балансный патч 7.36, а также вторую часть сюжетного ивента «Павшая корона».

Действие любовной истории между Skywrath Mage и Vengeful Spirit перемещается на новую локацию с новыми испытаниями и бонусами для игроков.

Мы выпустили вторую часть «Павшей короны», действие которой происходит в суровых пустынях Друуда. Вас ждут: новая карта события, новый сюжет, несколько новых персонажей (и кое-кто из старых любимчиков), новые аксессуары, новые мини-игры и немало сюрпризов.

Фото: Valve

Также разработчики Dota 2 отметили, что если игроки не успели пройти все испытания первого акта, то квесты и награды остались доступны — их можно будет пройти до финала события.

Одновременно с апдейтом «Павшей короны» в игру добавили патч 7.36 с новыми способностями для каждого персонажа.