Бывший капитан NAVI Zeus обсудил с мэром Харькова открытие «киберспортивной академии»

Экс-капитан состава NAVI по Counter-Strike 1.6 и CS:GO Даниил Zeus Тесленко провёл встречу с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Как сообщается на официальном сайте городского совета, стороны обсудили возможность реализовать ряд инициатив:
— открыть в Харькове профессиональную академию для будущих киберспортсменов;
— создать киберспортивную организацию, которая объединит различные игры;
провести чемпионат мирового уровня по киберспорту, который посетят участники и зрители со всего мира.
Сообщается, что Кернес поддержал инициативу Тесленко и попросил киберспортсменов подготовить к следующей встрече детальный план реализации проекта.
«Очень приятно было увидеть положительный настрой Геннадия Адольфовича и его расположенность к этому делу. Есть в Харькове Ваня «Эдвард» — тоже многократный чемпион мира по «Counter Strike», Михаил «Кейн» — чемпион мира и известный тренер. Я был капитаном команды, он тренером, и мы вместе выиграли очень большой чемпионат мира в Польше. Есть Ваня «Артстайл», который выиграл первый чемпионат мира по «Dota» в Америке ещё лет семь назад. У нас десятки чемпионов", — заявил Zeus.
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