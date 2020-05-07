Бывший капитан NAVI Zeus обсудил с мэром Харькова открытие «киберспортивной академии»

Экс-капитан состава NAVI по Counter-Strike 1.6 и CS:GO Даниил Zeus Тесленко провёл встречу с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Как сообщается на официальном сайте городского совета, стороны обсудили возможность реализовать ряд инициатив:



— открыть в Харькове профессиональную академию для будущих киберспортсменов;

— создать киберспортивную организацию, которая объединит различные игры;

провести чемпионат мирового уровня по киберспорту, который посетят участники и зрители со всего мира.



Сообщается, что Кернес поддержал инициативу Тесленко и попросил киберспортсменов подготовить к следующей встрече детальный план реализации проекта.



«Очень приятно было увидеть положительный настрой Геннадия Адольфовича и его расположенность к этому делу. Есть в Харькове Ваня «Эдвард» — тоже многократный чемпион мира по «Counter Strike», Михаил «Кейн» — чемпион мира и известный тренер. Я был капитаном команды, он тренером, и мы вместе выиграли очень большой чемпионат мира в Польше. Есть Ваня «Артстайл», который выиграл первый чемпионат мира по «Dota» в Америке ещё лет семь назад. У нас десятки чемпионов", — заявил Zeus.