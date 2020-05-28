83-летняя стримерша-рекордсменка опровергла предположение об уходе с YouTube

83-летняя Ширли Карри, которая является фанатом The Elder Scrolls 5: Skyrim, а также геймером и ютубером, опровергла предположение о том, что навсегда ушла с YouTube из-за негативных комментариев в свой адрес.

Напомним, в начале мая Карри объявила, что возьмёт двухнедельную паузу. До этого она почти каждый день публиковала ролики на своём канале. После такой паузы поклонники предполагают, что она ушла из YouTube навсегда, однако стримерша опровергла это. Карри выступила с заявлением в своём «твиттере», подчеркнув, что её действительно расстроили некоторые комментарии, но не настолько, чтобы бросать YouTube.

Карри занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастный YouTube-блогер в мире.