Forbes: Evil Geniuses заплатили Virtus.pro за трансфер RAMZEs $ 75 тыс.
Стала известна сумма трансфера Романа RAMZEs Кушнарёва из российской организации Virtus.pro в американский клуб Evil Geniuses. Переход произошёл в сентябре 2019 года. По данным Forbes.ru, за самого успешного российского киберспортсмена в истории Evil Geniuses заплатил $ 75 тыс. Призовые 20-летнего Кушнарёва за карьеру в Dota 2 оцениваются в $ 1,78 млн.
По данным источника, для мирового трансферного рынка Dota 2 $ 75 тыс. вполне адекватная цена за хорошего игрока, до $ 150 тыс. платят крайне редко и только за суперзвёзд.
В CS:GO цены выше: $ 250—500 за игрока из топ-30. Весной 2019-го украинский клуб NaVi заплатил за игрока в CS:GO Кирилла «Boombl4» Михайлова из Winstrike чуть меньше $ 300 тыс. Это рекордный трансфер для СНГ.
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