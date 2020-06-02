Российская студия показала трейлер новой пошаговой стратегии

Калининградская студия HeroCraft сообщила о разработке новой игры Revival: Recolonization. Она будет представлять собой пошаговую 4X-стратегию.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале HeroCraft.
Внешне игра напоминает франшизу Civilization. Разработчик обещает захватывающий геймплей. Так, предполагается, что правила будут постоянно меняться, как и игровой ландшафт. Также в игре будут происходить различные случайные события.
По задумке авторов, игрок будет управлять одной из цивилизаций на планете после апокалипсиса. Целью игрока является мировое доминирование.
У каждой цивилизации будет собственный лидер, который сможет создавать поселения. Также он будет обладать уникальными навыками.
Студия открыла запись на альфа-тест игры. Записаться можно на сайте HeroCraft.
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