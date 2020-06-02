Российская студия показала трейлер новой пошаговой стратегии

Калининградская студия HeroCraft сообщила о разработке новой игры Revival: Recolonization. Она будет представлять собой пошаговую 4X-стратегию.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале HeroCraft.

Внешне игра напоминает франшизу Civilization. Разработчик обещает захватывающий геймплей. Так, предполагается, что правила будут постоянно меняться, как и игровой ландшафт. Также в игре будут происходить различные случайные события.

По задумке авторов, игрок будет управлять одной из цивилизаций на планете после апокалипсиса. Целью игрока является мировое доминирование.

У каждой цивилизации будет собственный лидер, который сможет создавать поселения. Также он будет обладать уникальными навыками.

Студия открыла запись на альфа-тест игры. Записаться можно на сайте HeroCraft.