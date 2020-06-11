Riot Games отстранила одного из руководителей за негатив в адрес погибшего Джорджа Флойда

Riot Games отстранила главу отдела потребительского рынка Рона Джонсона за негативное высказывание в адрес афроамериканца Джорджа Флойда, из-за гибели которого в США проходят массовые протесты. Об этом сообщает Vice.
Ранее Джонсон опубликовал пост в своём «фейсбуке», в котором написал: «Это не повод оправдывать его убийство полицейским, которое необходимо расследовать как потенциальное преступление. Но это возможность для людей (и ваших детей) осознать, что криминальный стиль жизни никогда не приводит к хорошему для вас и окружающих».
Напомним, Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.
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