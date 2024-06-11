Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Майор Гром: Игра» превысили 400 млн рублей

Сборы фильма «Майор Гром: Игра» превысили 400 млн рублей
Комментарии

10 июня сборы фильма «Майор Гром: Игра» в российском прокате достигли отметки в 400 млн рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось около трёх недель — премьера ленты в кинотеатрах 23 мая. Сможет ли лента преодолеть отметку в 500 млн рублей, покажут ближайшие недели.

Фото: ЕАИС

События фильма «Майор Гром: Игра» разворачиваются через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии стала неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Одним из главных противников главного героя становится Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

Продюсер картины тем временем намекнул на то, что «Игра» может стать последним фильмом в недавно созданной франшизе.

Материалы по теме
«Майор Гром: Игра» может стать последним фильмом в серии из-за низких сборов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android