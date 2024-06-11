Сборы фильма «Майор Гром: Игра» превысили 400 млн рублей

10 июня сборы фильма «Майор Гром: Игра» в российском прокате достигли отметки в 400 млн рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось около трёх недель — премьера ленты в кинотеатрах 23 мая. Сможет ли лента преодолеть отметку в 500 млн рублей, покажут ближайшие недели.

Фото: ЕАИС

События фильма «Майор Гром: Игра» разворачиваются через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии стала неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Одним из главных противников главного героя становится Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

Продюсер картины тем временем намекнул на то, что «Игра» может стать последним фильмом в недавно созданной франшизе.