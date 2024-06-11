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Режиссёрская версия «Мятежной Луны» Зака Снайдера выйдет 2 августа

Режиссёрская версия «Мятежной Луны» Зака Снайдера выйдет 2 августа
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Режиссёр Зак Снайдер объявил дату релиза расширенной версии фантастической дилогии «Мятежная Луна». Зрители смогут ознакомиться с новыми вариантами 2 августа 2024 года.

Режиссёрские версии двух частей «Мятежной Луны» выйдут вместе и получат новые подзаголовки: Chalice of Blood («Чаша Крови») и Curse of Forgiveness («Проклятие прощения»). Возрастной рейтинг вырастет до отметки R.

«Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» вышла на Netflix 19 апреля. По итогам картина получила резко негативные отзывы, тогда как первый фильм серии зрители и критики оценивали средне.

При этом Зак Снайдер заранее распланировал вселенную «Мятежной Луны» сразу на шесть фильмов. Выйдут ли все они теперь, пока неизвестно.

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