Триллер «Одиннадцать друзей Оушена» может вернуться на экраны в формате сериала

Глава киностудии Warner Bros. Ченнинг Данжи рассказала, что думает о создании ремейка криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена» в формате телесериала.

Название фильма появилось в контексте обсуждения франшиз, которые могут вернуться на экраны в новых форматах.

Я думаю о таких проектах, как «Одиннадцать друзей Оушена». Фильм отлично выглядит в двухчасовом формате, но мы можем перенести его в формат небольшого сериала — и подобные вещи могут быть довольно забавными.

Также Данжи упомянула возможное возвращение «Теда Лассо»: сериал про футбольного тренера закрыли после трёх сезонов, но фанаты до сих пор надеются на продолжение или хотя бы спин-офф.

Я думаю, Джейсон Судейкис [исполнитель главной роли] открыт для таких идей, но хочет иметь правильный вектор, и мы это ценим. Это тот случай, когда не хочется делать продолжение ради продолжения. Хочется сделать продолжение, если действительно есть что рассказать. Посмотрим, что произойдёт.