Call of Duty: Black Ops 6 не займёт 300 ГБ на жёстком диске — Activision

9 июня Activision открыла предзаказы Call of Duty: Black Ops 6 — новой части культовой серии шутеров. Пользователи сразу же обратили внимание на то, что размер игры на жёстком диске составит около 300 ГБ: информация об этом появилась в Xbox Store.

Спустя несколько дней в Activision уточнили, что указанные данные не соответствуют действительности. В те самые 309 ГБ входят в том числе Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Warzone и все языковые пакеты для этих проектов. Саму Black Ops 6 можно будет загрузить отдельно, и она будет весить куда меньше. Точный размер клиента разработчики сообщат позже.

Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. С релиза шутер войдёт в подписку Game Pass.