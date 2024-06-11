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Call of Duty: Black Ops 6 не займёт 300 ГБ на жёстком диске — Activision

Call of Duty: Black Ops 6 не займёт 300 ГБ на жёстком диске — Activision
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9 июня Activision открыла предзаказы Call of Duty: Black Ops 6 — новой части культовой серии шутеров. Пользователи сразу же обратили внимание на то, что размер игры на жёстком диске составит около 300 ГБ: информация об этом появилась в Xbox Store.

Спустя несколько дней в Activision уточнили, что указанные данные не соответствуют действительности. В те самые 309 ГБ входят в том числе Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Warzone и все языковые пакеты для этих проектов. Саму Black Ops 6 можно будет загрузить отдельно, и она будет весить куда меньше. Точный размер клиента разработчики сообщат позже.

Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. С релиза шутер войдёт в подписку Game Pass.

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