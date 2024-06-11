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Вышел трейлер второго сезона сериала «Аркейн» — он станет финалом шоу по League of Legends

Вышел трейлер второго сезона сериала «Аркейн» — он станет финалом шоу по League of Legends
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Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал официальный тизер-трейлер второго сезона мультсериала «Аркейн» по мотивам популярной игры League of Legends.

Как и ожидалось, продолжение истории выйдет в ноябре 2024 года. Сколько эпизодов в нём будет, пока не раскрывается. При этом второй сезон «Аркейна» станет финальным — об этом сообщили авторы шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Ранее авторы мультсериала представили постеры с Джинкс и Вай. Помимо них, героями сериала являются другие персонажи «Лиги Легенд».

Сегодня, 11 июня, создатели «Аркейна» также представили свой следующий проект — научно-фантастический фильм «Пенелопа Спартанская» в сеттинге древнегреческих мифов.

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