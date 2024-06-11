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Вышел трейлер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — премьера в кино 29 августа

Вышел трейлер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — премьера в кино 29 августа
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Создатели популярного мультсериала «Лунтик» подготовили трейлер первого полнометражного фильма про любимого персонажа — «Лунтик. Возвращение домой».

Премьера ленты в российских кинотеатрах состоится 29 августа 2024 года. Над мультфильмом работают автор оригинала Дарина Шмидт и режиссёр Константин Бронзит («Алёша Попович и Тугарин Змей», «Карлик Нос»).

Видео доступно на YouTube-канале Вольга. Права на видео принадлежат кинокомпании «Вольга».

Сюжет «Возвращения домой» расскажет о намерениях Лунтика снова оказаться на Луне, чтобы найти маму. В этом малышу помогут друзья — Кузя, Пчелёнок, Вупсень и Пупсень, бабочка Элина и другие. Однако в истории появляется тайный злодей, который будет мешать друзьям достичь цели.

Фильм станет продолжением знаменитого мультсериала «Лунтик и его друзья», который стартовал в 2006 году. На текущий момент вышло десять сезонов, а общее число серий перевалило за 500.

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