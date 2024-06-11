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Bioware показала 20 минут геймплея Dragon Age: The Veilguard

Bioware показала 20 минут геймплея Dragon Age: The Veilguard
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Канадская студия Bioware опубликовала большой геймплейный трейлер Dragon Age: The Veilguard — четвёртой части серии ролевых игр о мире Тедаса. В длинном видео можно оценить графику, постановку кат-сцен, игровой процесс и другие элементы будущей RPG.

Видео доступно на YouTube-канале Dragon Age. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Показ первого геймплея Dragon Age 4 был омрачён ярким дебютным трейлером, который уничтожили фанаты серии. По их мнению, ролик не имел ничего общего с жанром тёмного фэнтези и прошлыми частями франшизы. 20-минутный показ же наверняка переубедит геймеров — судя по всему, пользователей ожидает очень мрачное приключение в духе серии.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится осенью 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

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