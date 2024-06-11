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Начались съёмки психологического триллера «Вера» со звездой «Букиных» Логиновым

Начались съёмки психологического триллера «Вера» со звездой «Букиных» Логиновым
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В Москве стартовал съёмочный процесс мини-сериала «Вера». Проект в жанре психологического триллера покажет телеканал ТВ-3.

Главные роли в проекте исполнят Виктор Логинов, известный благодаря роли Гены Букина в «Счастливы вместе», и Юлия Волкова («Игра на выживание», «Ольга»). Режиссёром выступит постановщик «Букиных» Гарик Петросян.

Сериал расскажет историю о женщине, у которой много лет назад похитили дочь. Героиня не отчаивается, празднует день рождения Кати и с помощью ИИ создаёт фотографии, как бы её дочь выглядела сейчас — как вдруг встречает на улице девушку, которая выглядит точно так же.

Дата релиза «Веры» пока неизвестна: вероятно, проект выйдет на телеэкраны осенью или в следующем году.

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