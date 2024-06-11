Авторы сериала «Аркейн» представили научно-фантастический фильм по греческой мифологии

Продюсеры сериала «Аркейн» по мотивам игры League of Legends рассказали о своём следующем проекте — анимационном фильме «Пенелопа Спартанская».

Действие научно-фантастической ленты будет происходить в мире, вдохновлённом мифами Древней Греции. Главным персонажем станет Пенелопа из «Одиссеи» Гомера: она отправляется на учёбу в элитную школу, где знакомится с Ахиллом, Цирцеей, Еленой и другими известными героями.

Также авторы предстоящего мультфильма представили постер «Пенелопы Спартанской». Дата выхода пока неизвестна.

Фото: Fortiche Production

Fortiche Production отмечает, что в проекте планируется использовать уникальный стиль студии, совмещающий 2D с рисованной 3D-графикой. Именно он привлёк внимание зрителей к прошлым проектам компании.