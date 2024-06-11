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В Atomic Heart добавили трассировку лучей, опции доступности и новые достижения

В Atomic Heart добавили трассировку лучей, опции доступности и новые достижения
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Студия Mundfish выпустила новый патч для Atomic Heart под версией 1.14.4.0. Один из крупнейших апдейтов в истории игры уже вышел на ПК и консолях.

С обновлением 1.14.4.0 в Atomic Heart появились опции доступности: режим цветовой слепоты, отключение тряски камеры, авторешение головоломок и QTE-сцен. С патчем в экшен также добавили трассировку лучей в стадии беты с тремя режимами: «Производительность», «Баланс» и «Качество». Разработчики отметили, что для корректной работы рейтрейсинга потребуется около 12 ГБ видеопамяти.

Наконец, апдейт добавил в дополнение «Узник Лимбо» десять достижений, а также устранил некоторые баги и ошибки. С полным списком изменений можно ознакомиться в официальной группе Atomic Heart в VK.

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