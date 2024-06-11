m0NESY выступит на турнире от BLAST по CS2 — игроку удалось получить визу в Великобританию

Снайпер G2 Esports Илья m0NESY Осипов сможет присоединиться к своей команде на топ-турнире BLAST Premier: Spring Final 2024 по Counter-Strike 2. Об этом игрок сообщил в личном телеграм-канале.

Несмотря на то что ранее клуб официально подтвердил, что россиянин не выступит на ивенте в Великобритании из-за визовых проблем, игроку всё же удалось получить необходимые документы. Вот как киберспортсмен прокомментировал ситуацию:

Получил визу, лечу забирать паспорт. Очень надеюсь, его выдадут. Могу успеть на первую игру.

Из-за визовых проблем m0NESY мог пропустить чемпионат BLAST Premier: Spring Final 2024 по CS2. Если бы ему не удалось прибыть на ивент, вместо него пришлось бы играть тренеру ростера Виктору TaZ Войтасу.

Международный турнир BLAST Premier: Spring Final 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 12 по 16 июня в Лондоне, Великобритания. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 425 тыс. и слот на чемпионате BLAST Premier: World Final 2024.