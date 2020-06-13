EA анонсировала Star Wars Squadrons

Спустя несколько часов после утечки информации компания Electronic Arts (ЕА) на странице франшизы в «Твиттере» официально анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн». Анонс начинается словами: «Разыскиваются пилоты». Сообщается также, что дебютный трейлер Star Wars: Squadrons будет показан 15 июня в 18:00 мск. на канале EA Star Wars в YouTube.

По неофициальной информации, игра будет посвящена сражениям на классических кораблях «Звездных войн», что косвенно подтверждает опубликованная в «твиттере» ЕА обложка. В экшене будет предусмотрена как одиночная компания, так и мультиплеер, где игроки смогут сражаться друг с другом в командных битвах.

Ожидается, что EA выпустит Star Wars: Squadrons осенью на ПК и консолях.