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В Forza будут банить за использование флага Конфедерации

В Forza будут банить за использование флага Конфедерации
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Microsoft изменила пользовательское соглашение для игр серии Forza. Перечень неуместного контента пополнился флагом Конфедерации. Его поставили в один ряд с эмблемами фашистских и национал-социалистических движений, военных формирований и объединений середины ХХ века.

В официальном аккаунте серии игр Forza в «Твиттере» объявили, что отныне использование флага Конфедерации при оформлении автомобилей или мотоциклов вне зависимости от обстоятельств будет караться баном. Также флаг Конфедерации теперь нельзя использовать на аватарках и хранить изображения с ним в коллекции Xbox. В случае нарушения игрок может лишиться своего аккаунта со всеми купленными играми.

Флаг Конфедерации (объединения южных штатов США, воевавших за право сохранить рабство) появился в ходе Гражданской войны, в 1860-е годы. В наши дни наиболее известно красное полотнище с синим крестом и 15 звёздами.

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