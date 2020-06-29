Источник раскрыл дату выхода и цены PlayStation 5 и аксессуаров к ней
Портал Gizchina со ссылкой на инсайдера IronManPS5 раскрыл точную дату выхода и цены новой PlayStation 5, а также аксессуаров для неё.
PlayStation 5 (стандартная): € 499, дата выхода — 20 ноября.
PlayStation 5 (d igital-версия без дисковода): € 399, дата выхода — 20 ноября.
Вертикальная подставка для консоли: € 19,9.
Пульт дистанционного управления: € 29,9.
Беспроводная гарнитура: € 179.
HD-камера: € 59,9.
Контроллер DualSense: € 59,9.
Зарядная станция для DualSense: € 29,9.
Сообщается, что релиз всех аксессуаров для консоли также состоится 20 ноября в Европе и США. По данным источника, в Японии релиз состоится на шесть дней раньше — 14 ноября.
Напомним, Sony по-прежнему не называла точную цену и дату выхода консоли.
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