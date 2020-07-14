Twitch разблокировал официальный канал Дональда Трампа

Twitch разблокировал официальный канал президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает TechCrunch.
«Разжигание ненависти не допускается на Twitch. В соответствии с нашей политикой канал президента Трампа был временно заблокирован за высказывания в прямом эфире. Нарушающий правила контент удалён», — сообщил представитель Twitch.
Напомним, ранее Twitch заблокировал официальный канал Трампа. Причиной блокировки стало разжигание ненависти. Аккаунт заблокировали за речь президента США от 2016 года, в которой он назвал мексиканских иммигрантов насильниками. Претензии сервиса вызвали и дебаты Трампа в Талсе, во время которых он заявил, что «некий очень сильный мужчина может ворваться в дом к юной женщине, муж которой сейчас находится не дома». В этой речи Трамп призывал всех обращаться в полицию в случае проблем.
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