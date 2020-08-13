В Epic Games Store появилась A Total War Saga: Troy, игра будет бесплатной в течение суток

В Epic Games Store появилась новая игра A Total War Saga: Troy. Пока она доступна бесплатно, предложение действует 24 часа. Раздача завершится завтра, 14 августа, в 16:00 мск.

Получить игру компании Creative Assembly можно на странице в Epic Games Store. После активации она останется в библиотеке.

Трейлер игры можно посмотреть на YouTube-канале Total Game.

Troy — вторая игра в спин-офф серии Total War Saga. В основе разработки лежит древнегреческая мифология и «Илиада» Гомера. В A Tota War Saga можно сыграть за греков или троянцев. В стратегии доступны и главные герои сказаний — Ахиллес и Гектор. А во время боя игрок может призывать мифических бойцов, обладающих специальными способностями.

На Metacritic рейтинг игры сейчас составляет 75 баллов из 100.