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NAVI попала в одну группу с Team Vitality на BLAST Premier Fall Series

NAVI попала в одну группу с Team Vitality на BLAST Premier Fall Series
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Организаторы BLAST Premier Fall Series по CS:GO провели жеребьёвку группового этапа турнира. Оператором соревнований были созданы три квартета — один составлен из команды американского региона, два других представляют европейские коллективы. Итоги жеребьёвки были опубликованы на странице BLAST Premier в «Твиттере».

Группа А: Evil Geniuses, Team Liquid, 100 Thieves, MIBR.

Группа B: Team Vitality, NAVI, Complexity Gaming, OG

Группа C: G2 eSports, Astralis, NiP, FaZe Clan.

По две лучшие команды из каждой группы пройдут в финальную стадию осеннего турнира, а остальные коллективы разыграют квоты в решающую стадию на BLAST Showdown.

BLAST Premier Fall Series пройдет с 22 октября по 4 ноября в онлайне. Сумма призового фонда не известна.

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