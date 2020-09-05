NAVI попала в одну группу с Team Vitality на BLAST Premier Fall Series

Организаторы BLAST Premier Fall Series по CS:GO провели жеребьёвку группового этапа турнира. Оператором соревнований были созданы три квартета — один составлен из команды американского региона, два других представляют европейские коллективы. Итоги жеребьёвки были опубликованы на странице BLAST Premier в «Твиттере».



Группа А: Evil Geniuses, Team Liquid, 100 Thieves, MIBR.



Группа B: Team Vitality, NAVI, Complexity Gaming, OG



Группа C: G2 eSports, Astralis, NiP, FaZe Clan.



По две лучшие команды из каждой группы пройдут в финальную стадию осеннего турнира, а остальные коллективы разыграют квоты в решающую стадию на BLAST Showdown.



BLAST Premier Fall Series пройдет с 22 октября по 4 ноября в онлайне. Сумма призового фонда не известна.