Rockstar наконец-то ответила на вопрос о GTA 6

Не проходит и недели без слухов, утечек или информации о следующей части Grand Theft Auto. Большинство слухов — ложь, основанная либо на концепциях, либо на новостях от бывших сотрудников компании. На этот раз сообщение о GTA 6 было отправлено с официальной страницы студии в «Твиттере», поэтому о подделке и речи быть не может.
Это первый случай за два года, когда Rockstar ответила на вопрос о GTA 6. С другой стороны, новости не самые радужные. Один из пользователей «Твиттера» поинтересовался, выйдет ли GTA 6, на что студия ответила, что новостей по этой теме нет, и попросила следить за новостями на Rockstar Newswire. Самое интересное, что в апреле 2018 года ответ был точно такой же.
Почему сейчас было решено ответить на один из миллионов вопросов о GTA 6? Почему студия не сделала это раньше? Впрочем, этот ответ выглядит типичным для технической поддержки.
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