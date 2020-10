Phasmophobia обошла Cyberpunk 2077 и Among Us и возглавила еженедельный чарт Steam

Инди‑хоррор Phasmophobia обошёл Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 и Among Us и возглавил еженедельный чарт Steam.

В десятке дебютировала новинка прошедшей недели Age of Empires III: Definitive Edition, также в топ-10 вернулась Grand Theft Auto V.

Самые продаваемые игры в Steam. 12-18 октября

1. Phasmophobia

2. Baldur's Gate 3

3. Among Us

4. Cyberpunk 2077

5. Valve Index VR Kit

6. Age of Empires III: Definitive Edition

7. Fall Guys: Ultimate Knockout

8. FIFA 21

9. Grand Theft Auto V

10. Hades

Phasmophobia — инди-хоррор от Kinetic Games с кооперативным режимом до четырёх игроков, которые примеряют роль исследователей паранормальной активности. Главная задача команды — с помощью различных устройств найти призрака, определить его тип и сфотографировать.