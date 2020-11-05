Вторую партию RTX 3070 для России раскупили за считаные секунды

29 октября стартовали продажи RTX 3070, 3080 и 3090 в России. Сообщалось, что все референсные видеокарты раскупили за считаные минуты. Спустя неделю NVIDIA организовала ещё одну продажу карт GeForce RTX 3070 Founders Edition на альтернативной площадке компании DiHouse — розничного партнёра NVIDIA. В этот раз видеокарты были раскуплены за считаные секунды.

Пользователи вновь остались недовольны организацией продаж: «Вы опять накосячили с поставками. После таких продаж хочется купить Radeon», — пишут они в комментариях.

На данный момент референсные видеокарты серии 3000 купить на сайте партнёра уже невозможно — их нет в наличии. Референсная RTX 3090 продавалась за 136 990 рублей, GeForce RTX 3080 можно было приобрести за 63 490 рублей, а RTX 3070 — за 45 490 рублей.