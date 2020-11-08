Ведущий RuHub – о российском сериале про киберспортсменов: «Эра Медведей» – классный кейс

Ведущий RuHub Дмитрий Instamityay Серебренников на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о первом российском сериале о киберспорте под названием «Эра медведей».

«Эра медведей» — классный кейс. Посмотрел две серии на данный момент», — написал Серебренников.

В центре сюжета сериала — 38-летний бывший успешный киберспортсмен Илья и его дочь Варя, которая решила пойти по стопам отца и также стать известным профессиональным игроком. Впоследствии Варя начинает повторять ошибки Ильи, и тогда он решает вернуться и помочь ей добиться победы на чемпионат мира по League of Legends.

В некоторых сериях в съёмках принимали участие профессиональные комментаторы чемпионатов по MOBA от Riot Games.

«Эра медведей» состоит из восьми серий. Все они размещены в бесплатном доступе на официальном канале сериала в YouTube.