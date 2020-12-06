В NVIDIA рассказали, когда стабилизируются цены на GeForce RTX 3070, 3080 и 3090

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс ответила на вопрос о том, когда стабилизуются цены на видеокарты GeForce RTX 30XX, сообщает Tech+Game.
Сообщается, что дефицит необходимых для производства видеокарт компонентов сохранится как минимум до конца 2020 года. Этим обусловлен также рост цен на видеокарты RTX 20XX. При этом в число необходимых деталей входят не только пластины и кремниевые чипы, но и подложки и другие элементы. По словам Кресс, процесс может растянуться до апреля 2021 года, и только к этому моменту можно ожидать стабилизации цен на RTX 30XX.
Референсные видеокарты серии 3000 купить на сайте партнёра сейчас уже невозможно — их нет в наличии. Референсная RTX 3090 продавалась за 136 990 рублей, GeForce RTX 3080 можно было приобрести за 63 490 рублей, а RTX 3070 — за 45 490 рублей.
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