Названо лучшее «железо» для Cyberpunk 2077

Журналист Джарред Уолтон с зарубежного сайта Tom's Hardware провёл тестирование «киберпанка» на разных системах и выяснил, какие видеокарты справляются с игрой лучше всего.

Всего в тестировании участвовало семь видеокарт: GeForce GTX 1060 на 6 Гб, GeForce RTX 2060, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3090, Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 6800 XT.

На средних настройках и в Full HD разрешении «народная» видеокарта GTX 1060 показала в среднем 37 кадров. Остальные карты справились с игрой хорошо и обеспечили более 60 кадров.

Разрешение 1920х1080, средние настройки графики Фото: tomshardware.com

На 2К разрешении RX 5600 XT и RTX 2060 показали меньше 60 кадров — 42 и 50 соответственно.

Разрешение 2560х1440, средние настройки графики Фото: tomshardware.com

При 4К разрешении только две видеокарты показывают FPS выше 60 — RTX 3080 и RTX 3090.

Разрешение 3840х2160, средние настройки графики Фото: tomshardware.com

При повышении настроек до ультра RTX 2060 показывает 54 кадра в Full HD разрешении, RX 5600 XT отстаёт от неё на 7 кадров, а GTX 1060 даже не дотягивает до комфортных 30 FPS.

Разрешение 1920х1080, ультра настройки графики Фото: tomshardware.com

При включении рейтрейсинга и DLSS счётчик FPS на RTX 2060 падает до 37.5 кадров.

Разрешение 1920х1080, с рейтрейсингом и DLSS Фото: tomshardware.com

В 2К разрешении RTX 2060 показывает 32 кадра, RX 5600 XT — 28 кадров, а RTX 3060 Ti — 51 кадр.

Разрешение 2560х1440, ультра настройки графики Фото: tomshardware.com

При включении лучей и сглаживания DLSS видеокарта RTX 2060 не вытягивает и 30 кадров в 2К разрешении. RTX 3060 Ti показывает почти 40 кадров в среднем.

Разрешение 2560х1440, с рейтрейсингом и DLSS Фото: .tomshardware.com

В 4К разрешении и на ультра-настройках RTX 3080 и 3090 не дотягивают даже до 50 кадров, показывая 40 и 46 кадров соответственно.

Разрешение 3840х2160, ультра настройки графики Фото: tomshardware.com

При включении рейтрейсинга и DLSS в 4К-разрешении видеокарты линейки RTX 3000 показывают более лучший результат, как бы странно это не звучало. Так, например, на видеокартах RTX 3080 и 3090 счётчик FPS после включения рейтрейсинга и DLSS повысился на более чем 25 кадров.

Разрешение 3840х2160, с рейтрейсингом и DLSS Фото: tomshardware.com

Таким образом можно сделать выводы, что минимальным порогом для игры в «киберпанк» на ультра-настройках и разрешении Full HD является RTX 2060. Если включать рейтрейсинг и DLSS, то придётся обзавестись видеокартой уровня RTX 3060 Ti. При переходе на 2К без RTX 3060 Ti уже не обойтись. 4К-разрешение и ультра-настройки потянут только RTX 3080 и 3090.

Тестирование было проведено на предрелизной версии игры без патча первого дня. По мнению автора, после выпуска патча производительность игры должна вырасти на 10-15 процентов.