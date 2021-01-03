Hitman 3, The Medium и другие захватывающие игры, которые выйдут в январе

Январь обычно считает разогревочным месяцем. Мы отмечаем праздники и проходим игры, которые не успели осилить за 12 прошедших месяцев, поэтому первые две недели января, как правило, выходят пустыми. В январе 2021 года первый крупный релиз запланирован на 20 января.

Именно в этот день выйдет третья часть о похождениях Агента 47. Hitman 3 придерживается плана, заложенного в последних играх серии, предложив игрокам новые интересные локации и самые разнообразные варианты для убийств. Сюжет преподнесёт сюрпризы, Хитман обзаведётся новыми гаджетами, а игра порадует красивой графикой и возможностью быстро сохранять процесс и загружать уровни, благодаря SSD-накопителю, установленному в консолях нового поколения.

Также посоветуем обратить внимание на The Medium — хоррор, разрабатываемый для консолей Xbox Series X/S и ПК. Главным героем игры станет девушка-медиум Марианна, которая способна перемещаться между материальным миром и царством духов. По сюжету её преследуют кошмары о погибшем ребёнке. Чтобы разобраться в случившемся, Марианна вынуждена исследовать оба мира. The Medium порадует поддержкой 4К, рейтрейсинга и быстрыми загрузками.

Календарь выхода игр в январе 2021 года (все платформы)