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Лучшие игры января 2021 года на ПК, PS4, PS5 и Xbox: когда выйдут новинки

Hitman 3, The Medium и другие захватывающие игры, которые выйдут в январе
Киберспорт / Другие игры 0
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Январь обычно считает разогревочным месяцем. Мы отмечаем праздники и проходим игры, которые не успели осилить за 12 прошедших месяцев, поэтому первые две недели января, как правило, выходят пустыми. В январе 2021 года первый крупный релиз запланирован на 20 января.

Именно в этот день выйдет третья часть о похождениях Агента 47. Hitman 3 придерживается плана, заложенного в последних играх серии, предложив игрокам новые интересные локации и самые разнообразные варианты для убийств. Сюжет преподнесёт сюрпризы, Хитман обзаведётся новыми гаджетами, а игра порадует красивой графикой и возможностью быстро сохранять процесс и загружать уровни, благодаря SSD-накопителю, установленному в консолях нового поколения.

Также посоветуем обратить внимание на The Medium — хоррор, разрабатываемый для консолей Xbox Series X/S и ПК. Главным героем игры станет девушка-медиум Марианна, которая способна перемещаться между материальным миром и царством духов. По сюжету её преследуют кошмары о погибшем ребёнке. Чтобы разобраться в случившемся, Марианна вынуждена исследовать оба мира. The Medium порадует поддержкой 4К, рейтрейсинга и быстрыми загрузками.

Календарь выхода игр в январе 2021 года (все платформы)

  • Yaga (ПК, Xbox One, PS4, Switch и Apple Arcade) — 12 января
  • Hitman 3 (ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Stadia) — 20 января
  • Teratopia (ПК, Xbox One, PS4 и Switch) — 20 января
  • Orange Cast (ПК) — 21 января
  • Cyber Shadow (ПК, Xbox One, PS4 и Switch) — 26 января
  • Stronghold: Warlords (ПК) — 26 января
  • Encodya (ПК) — 26 января
  • The Medium (ПК, Xbox Series X) — 28 января
  • Olija (ПК, Xbox One, PS4 и Switch) — 28 января
  • Sword of the Necromancer (ПК, Xbox One, PS4 и Switch) — 28 января
  • Gods Will Fall (ПК, Xbox One, PS5, Switch и Stadia) — 29 января
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