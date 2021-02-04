Дефицит NVIDIA GeForce RTX 30 может затянуться. В январе производители не получили чипы

Дефицит видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 может затянуться, сообщает Hardware Times.

По данным источника, в январе в Азиатско-Тихоокеанском регионе производители не получали графических чипов для видеокарт. Сообщается, что в прошлом месяце в продажу не поступали также карты Founders' Edition. Их небольшая поставка ожидается в середине февраля. Предполагается, что ситуация нормализуется к апрелю или маю.

На ситуацию может повлиять выход «младшей» видеокарты серии — GeForce RTX 3060. Рекомендованная цена на GeForce RTX 3060 в России составит 31 800 рублей. Рост цен на криптовалюты привёл к подорожанию цен на видеокарты. Причём цены поднялись не только на новые модели, но и на видеокарты, которые принято считать бюджетными.